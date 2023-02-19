Simon Bentancur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Bentancur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Bentancur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Bentancur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Bentancur 23 Nisan 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Simón Bentancur Dluzniewski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Bentancur Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Bentancur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Bentancur'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simon Bentancur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Bentancur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Bentancur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Bentancur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2022 yılında CA Cerro

Simon Bentancur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Bentancur şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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