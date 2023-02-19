Nicolas Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Gonzalez 23 Haziran 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Nicolás González Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Gonzalez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Nicolas Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Gonzalez'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Cerro

10 Mart 2017 yılında Progreso

31 Aralık 2017 yılında CA Cerro

16 Ocak 2019 yılında Defensor

17 Ocak 2020 yılında River Plate

27 Ağu 2021 yılında Boston River

31 Aralık 2021 yılında River Plate

17 Ocak 2022 yılında CA Cerro

Nicolas Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Gonzalez şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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