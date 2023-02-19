Guillermo Centurion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Centurion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Centurion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Centurion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Centurion 23 Temmuz 2001 tarihinde Young şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Christian Centurión Elizalde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Centurion Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Guillermo Centurion, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guillermo Centurion'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Centurion Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Centurion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Centurion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Centurion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Nacional

27 Ağu 2021 yılında Villa Española

31 Aralık 2021 yılında Nacional

28 Ocak 2023 yılında CA Cerro

Guillermo Centurion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Centurion şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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