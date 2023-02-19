Luca Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Franco 26 Kasım 2002 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Luca Marco Sebastián Franco şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Franco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luca Franco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luca Franco'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luca Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2022 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2022 yılında Defensa II

4 Ocak 2023 yılında CA Cerro

31 Aralık 2023 yılında Defensa II

Luca Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Franco şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.