Fernando Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Souza 24 Mayıs 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Esekiel Souza Píriz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Souza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVD Sports Group yapmaktadır. Fernando Souza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Souza'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Central U19

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Fénix B

15 Ocak 2020 yılında CA Fénix

17 Ocak 2022 yılında CA Cerro

Fernando Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Souza şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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