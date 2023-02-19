Mauricio Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Nunez 29 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Nahuel Núñez Roldán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Nunez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauricio Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Mauricio Nunez'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauricio Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında CA Cerro

Mauricio Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Nunez şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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