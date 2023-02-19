Pablo Lacoste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Lacoste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Lacoste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Lacoste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Lacoste 15 Ocak 1988 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Martín Lacoste Icardi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Lacoste Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Lacoste, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 10 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Pablo Lacoste'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Lacoste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Lacoste isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Lacoste Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Lacoste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Defensor U19

1 Ocak 2004 yılında Danubio B

1 Ocak 2009 yılında Racing Club

29 Ocak 2016 yılında Flamurtari FC

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2016 yılında Villa Teresa

1 Ocak 2017 yılında Racing Club

10 Şubat 2020 yılında CA Cerro

Pablo Lacoste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Lacoste şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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