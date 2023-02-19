Hamilton Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamilton Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamilton Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamilton Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamilton Pereira 26 Haziran 1987 tarihinde Tacuarembó şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Hamilton Miguel Pereira Ferrón şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamilton Pereira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Hamilton Pereira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hamilton Pereira'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamilton Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamilton Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hamilton Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamilton Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Tacuarembó

19 Ağu 2009 yılında Peñarol

30 Haziran 2010 yılında Tacuarembó

1 Ocak 2011 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2011 yılında River Plate

1 Temmuz 2014 yılında Monarcas Morelia

13 Şubat 2015 yılında Danubio FC

14 Temmuz 2015 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2015 yılında Danubio FC

1 Ocak 2016 yılında Sarmiento Junin

13 Temmuz 2017 yılında Tigre

4 Ocak 2018 yılında Los Andes

5 Ağu 2019 yılında Maldonado

1 Ocak 2020 yılında Cerro Largo

21 Ocak 2022 yılında CA Cerro

Hamilton Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamilton Pereira şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Atlética Fritsa de Tacuarembó, CA Estudiantes de Tacuarembó, Wanderers de Tacuarembó, Tacuarembó FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.