Ali Ahmad Al Muhazaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ahmad Al Muhazaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Ahmad Al Muhazaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ali Ahmad Al Muhazaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ali Ahmad Al Muhazaa {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ali Ahmad Al Muhazaa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Ahmad Al Muhazaa'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ali Ahmad Al Muhazaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ali Ahmad Al Muhazaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Al-Shamal SC
Ali Ahmad Al Muhazaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ali Ahmad Al Muhazaa şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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