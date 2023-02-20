Yacine Bammou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Bammou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine Bammou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacine Bammou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacine Bammou 11 Eylül 1991 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacine Bammou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yacine Bammou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yacine Bammou'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Yacine Bammou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/YacineBammou

http://www.instagram.com/yacinebammou/

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Yacine Bammou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacine Bammou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yacine Bammou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacine Bammou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Évry FC

1 Temmuz 2013 yılında FC Nantes B

3 Ocak 2014 yılında Luçon VF

30 Haziran 2014 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2014 yılında FC Nantes

24 Temmuz 2018 yılında SM Caen

10 Temmuz 2019 yılında Alanyaspor

31 Mayıs 2020 yılında SM Caen

5 Temmuz 2021 yılında Ümraniyespor

24 Temmuz 2022 yılında Al-Shamal SC

Yacine Bammou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacine Bammou şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Yacine Bammou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 19 numaralı formasıyla 28 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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