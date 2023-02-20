Yacine Bammou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Bammou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yacine Bammou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yacine Bammou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yacine Bammou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Bammou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yacine Bammou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Bammou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine Bammou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacine Bammou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacine Bammou 11 Eylül 1991 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacine Bammou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yacine Bammou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yacine Bammou'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Yacine Bammou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/YacineBammou

http://www.instagram.com/yacinebammou/

Yacine Bammou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacine Bammou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yacine Bammou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacine Bammou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Évry FC

1 Temmuz 2013 yılında FC Nantes B

3 Ocak 2014 yılında Luçon VF

30 Haziran 2014 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2014 yılında FC Nantes

24 Temmuz 2018 yılında SM Caen

10 Temmuz 2019 yılında Alanyaspor

31 Mayıs 2020 yılında SM Caen

5 Temmuz 2021 yılında Ümraniyespor

24 Temmuz 2022 yılında Al-Shamal SC

Yacine Bammou kimdir

Yacine Bammou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacine Bammou şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Yacine Bammou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 19 numaralı formasıyla 28 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yacine Bammou nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Amin Al Bukhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Al Bukhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amin Al Bukhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Al Bukhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Devon Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devon Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Devon Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devon Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nawaf Al Aqidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Aqidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nawaf Al Aqidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Aqidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jay Chapman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Chapman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jay Chapman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jay Chapman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!