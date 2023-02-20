Faisal Azadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faisal Azadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faisal Azadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faisal Azadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faisal Azadi 13 Ocak 2001 tarihinde Zahedan, Sistan and Baluchestan şehrinde doğmuştur. Katar,İran uyrukludur.Gerçek adı da Faisal Mohamed Azadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faisal Azadi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faisal Azadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Faisal Azadi'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faisal Azadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faisal Azadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faisal Azadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faisal Azadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Sadd SC

25 Ocak 2023 yılında Al-Shamal SC

Faisal Azadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faisal Azadi şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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