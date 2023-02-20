Yousef Abdulla Baliadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Abdulla Baliadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Abdulla Baliadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousef Abdulla Baliadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousef Abdulla Baliadeh 30 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousef Abdulla Baliadeh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yousef Abdulla Baliadeh'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yousef Abdulla Baliadeh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yhm974/

Yousef Abdulla Baliadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousef Abdulla Baliadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yousef Abdulla Baliadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousef Abdulla Baliadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Sadd SC

Yousef Abdulla Baliadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousef Abdulla Baliadeh şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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