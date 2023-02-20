Anas Abdulsalam Abweny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Abdulsalam Abweny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Anas Abdulsalam Abweny kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anas Abdulsalam Abweny ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.