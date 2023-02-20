Anas Abdulsalam Abweny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Abdulsalam Abweny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anas Abdulsalam Abweny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anas Abdulsalam Abweny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anas Abdulsalam Abweny 11 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anas Abdulsalam Abweny Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anas Abdulsalam Abweny, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anas Abdulsalam Abweny'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anas Abdulsalam Abweny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anas Abdulsalam Abweny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Al-Shamal SC
Anas Abdulsalam Abweny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anas Abdulsalam Abweny şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.
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