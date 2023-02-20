Yasin Yaqoob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Yaqoob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasin Yaqoob adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasin Yaqoob Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasin Yaqoob 24 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Yasin Yaqoob Zada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasin Yaqoob Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 8 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Yasin Yaqoob'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yasin Yaqoob Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasin Yaqoob isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yasin Yaqoob Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasin Yaqoob futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Markhiya SC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Arabi SC

8 Eylül 2020 yılında Al-Shamal SC

Yasin Yaqoob Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasin Yaqoob şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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