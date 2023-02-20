Loick Landre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loick Landre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loick Landre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loick Landre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loick Landre 5 Mayıs 1992 tarihinde Aubervilliers şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Guadeloupe,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Loïck Landre şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loick Landre Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Talents yapmaktadır. Loick Landre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Loick Landre'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Loick Landre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loick Landre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Loick Landre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loick Landre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında PSG Jugend

1 Temmuz 2007 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2008 yılında Paris SG U19

1 Ağustos 2009 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2011 yılında Paris SG

9 Ocak 2012 yılında Clermont Foot

30 Haziran 2012 yılında Paris SG

3 Eylül 2012 yılında Ajaccio

30 Haziran 2013 yılında Paris SG

18 Temmuz 2013 yılında Lens

17 Ocak 2017 yılında Genoa

19 Ocak 2017 yılında AC Pisa

30 Haziran 2017 yılında Genoa

1 Temmuz 2018 yılında Nîmes Olympique

6 Eylül 2021 yılında Manisa FK

1 Temmuz 2022 yılında Al-Shamal SC

Loick Landre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loick Landre şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Loick Landre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FCM Aubervilliers (1998-2005), Paris Saint-Germain (2005-2011)

Fransa U21 takımında 22 numaralı formasıyla 5 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.