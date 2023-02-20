Zaid Saad Aboulros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaid Saad Aboulros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zaid Saad Aboulros kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zaid Saad Aboulros ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zaid Saad Aboulros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaid Saad Aboulros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zaid Saad Aboulros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaid Saad Aboulros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaid Saad Aboulros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zaid Saad Aboulros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zaid Saad Aboulros 24 Mayıs 1997 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur.  Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da زيد سعد ابوالروس şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zaid Saad Aboulros Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zaid Saad Aboulros'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zaid Saad Aboulros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zaidsaadd/

Zaid Saad Aboulros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zaid Saad Aboulros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Zaid Saad Aboulros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zaid Saad Aboulros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Arabi SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Wakrah SC

31 Temmuz 2021 yılında Al-Shamal SC

Zaid Saad Aboulros kimdir

Zaid Saad Aboulros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zaid Saad Aboulros şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Al-Arabi SC (-2016)

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Zaid Saad Aboulros nereli

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