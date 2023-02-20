İbrahim Gamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Gamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Gamal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbrahim Gamal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbrahim Gamal {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbrahim Gamal Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Gamal'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İbrahim Gamal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbrahim Gamal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Al-Shamal SC
İbrahim Gamal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbrahim Gamal şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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