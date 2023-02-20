Magid Mohamed Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magid Mohamed Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magid Mohamed Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magid Mohamed Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magid Mohamed Hassan 1 Ekim 1985 tarihinde Khartum şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Katar,Sudan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magid Mohamed Hassan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magid Mohamed Hassan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Magid Mohamed Hassan'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Magid Mohamed Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magid Mohamed Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magid Mohamed Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magid Mohamed Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Al-Sadd SC

30 Haziran 2008 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2009 yılında Al-Sadd SC

30 Haziran 2010 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2011 yılında Al-Sadd SC

30 Haziran 2012 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2017 yılında Al-Ahli SC

1 Ağustos 2020 yılında Al-Shamal SC

Magid Mohamed Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magid Mohamed Hassan şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Magid Mohamed Hassan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 80 maçta 13 gol atmıştır.

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