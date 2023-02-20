Mohammad Jeddo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Jeddo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Jeddo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Jeddo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Jeddo 27 Ocak 1987 tarihinde Dukhan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da محمد السيد / Mohamed El-Sayed Abu Bakr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Jeddo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammad Jeddo'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Jeddo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Jeddo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Jeddo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Jeddo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2014 yılında Umm Salal SC

30 Haziran 2015 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2017 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Khor SC

31 Temmuz 2021 yılında Al-Shamal SC

Mohammad Jeddo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Jeddo şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Mohammad Jeddo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 5 gol atmıştır.

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