Mohsen Al Yazidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohsen Al Yazidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohsen Al Yazidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohsen Al Yazidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohsen Al Yazidi 25 Şubat 1988 tarihinde doğmuştur. 1,54 m boyundadır. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohsen Al Yazidi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 10 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mohsen Al Yazidi'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohsen Al Yazidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohsen Al Yazidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohsen Al Yazidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohsen Al Yazidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Gharafa SC

1 Ocak 2016 yılında Al-Ahli SC

10 Ocak 2021 yılında Al-Shamal SC

Mohsen Al Yazidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohsen Al Yazidi şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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