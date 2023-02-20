Abdelaziz Mitwali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelaziz Mitwali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelaziz Mitwali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelaziz Mitwali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelaziz Mitwali 20 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عبد العزيز متولي / Abdelaziz Khaled Saad Mitwali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelaziz Mitwali Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelaziz Mitwali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shamal SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Shamal SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Abdelaziz Mitwali'nin Al-Shamal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelaziz Mitwali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelaziz Mitwali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelaziz Mitwali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelaziz Mitwali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Al-Khor SC

1 Temmuz 2018 yılında Qatar SC

1 Ocak 2020 yılında Al-Khor SC

31 Ağustos 2020 yılında Qatar SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Shamal SC

Abdelaziz Mitwali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelaziz Mitwali şuan Al-Shamal SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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