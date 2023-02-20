Rabh Boussafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rabh Boussafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rabh Boussafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rabh Boussafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rabh Boussafi 18 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Katar,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Rabh Yahia Boussafi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rabh Boussafi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rabh Boussafi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rabh Boussafi'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rabh Boussafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rabh Boussafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rabh Boussafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rabh Boussafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Duhail SC

2 Eylül 2020 yılında Umm Salal SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Duhail SC

31 Ocak 2023 yılında Al-Shamal SC

Rabh Boussafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rabh Boussafi şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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