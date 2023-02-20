Shehab Ellethy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shehab Ellethy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shehab Ellethy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shehab Ellethy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shehab Ellethy 18 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Shehab Mamdouh Abdelfadel Ellethy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shehab Ellethy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Shehab Ellethy'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shehab Ellethy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shehab Ellethy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shehab Ellethy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shehab Ellethy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Leonesa Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında Al-Duhail SC

1 Ekim 2019 yılında Al-Kharitiyath

30 Haziran 2021 yılında Al-Duhail SC

Shehab Ellethy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shehab Ellethy şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Shehab Ellethy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U19 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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