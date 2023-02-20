Ali Afif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Afif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Afif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Afif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Afif 20 Ocak 1988 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Katar,Tanzanya uyrukludur.Gerçek adı da Ali Hassan Afef Yahya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Afif Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Abdulrahman Afif yapmaktadır. Ali Afif, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Şubat 2012 tarihinde katılmıştır. Ali Afif'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Afif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Afif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Afif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Afif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Al-Sadd SC

1 Şubat 2012 yılında Lekhwiya

Ali Afif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Afif şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Ali Afif Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 10 gol atmıştır.

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