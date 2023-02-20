Ali Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ali Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Mohammed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.