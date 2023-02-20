Ali Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ali Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ali Mohammed 17 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Ali Mohammed Ali Ghulais şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ali Mohammed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Mohammed'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ali Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ali Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Al-Duhail SC
Ali Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ali Mohammed şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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