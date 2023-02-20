Federico Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Federico Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Fernandez 21 Şubat 1989 tarihinde Tres Algarrobos şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Fernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Federico Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Fernandez'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pajarofernandez

http://instagram.com/federicofernandez89

http://www.facebook.com/pages/Federico-Flaco-Fern%C3%A1ndez/339580822101

Federico Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Federico Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2011 yılında Napoli

30 Ocak 2013 yılında Getafe

30 Haziran 2013 yılında Napoli

20 Ağustos 2014 yılında Swansea

9 Ağustos 2018 yılında Newcastle

1 Eylül 2022 yılında Elche CF

4 Şubat 2023 yılında Al-Duhail SC

Federico Fernandez kimdir

Federico Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Fernandez şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Estudiantes de La Plata (2002-2008)

Federico Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 17 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Federico Fernandez nereli

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