Khalid Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khalid Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Khalid Mohammed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Khalid Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khalid Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Mohammed 7 Haziran 2000 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da خالد محمد / Khaled Mohammed Mohammed Saleh şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Mohammed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khalid Mohammed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Khalid Mohammed'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Khalid Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Duhail SC

1 Eylül 2018 yılında CyD Leonesa

1 Ekim 2018 yılında Al-Duhail SC

1 Temmuz 2019 yılında Qatar SC

31 Aralık 2019 yılında Al-Duhail SC

1 Ocak 2020 yılında Al-Ahli SC

30 Haziran 2020 yılında Al-Duhail SC

30 Eylül 2021 yılında Al-Ahli SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Duhail SC

Khalid Mohammed kimdir

Khalid Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Mohammed şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leeds United (-2018)

Khalid Mohammed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar takımında 28 numaralı formasıyla 27 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Khalid Mohammed nereli

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