Adlene Guedioura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adlene Guedioura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adlene Guedioura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adlene Guedioura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adlene Guedioura 12 Kasım 1985 tarihinde La Roche-sur-Yon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da عدلان قديورة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adlene Guedioura Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini On Fire yapmaktadır. Adlene Guedioura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adlene Guedioura'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adlene Guedioura Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AdleneGUEDIOURA

http://www.facebook.com/AdleneGuediouraOfficial/?fref=pb&hc_location=profile_browser

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Adlene Guedioura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adlene Guedioura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adlene Guedioura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adlene Guedioura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında US Roye

1 Ocak 2006 yılında Noisy-le-Sec

1 Temmuz 2006 yılında Entente SSG

1 Temmuz 2007 yılında US Créteil-L

1 Temmuz 2008 yılında KV Kortrijk

1 Ocak 2009 yılında RSC Charleroi

1 Ocak 2010 yılında Wolverhampton

1 Haziran 2010 yılında RSC Charleroi

1 Temmuz 2010 yılında Wolverhampton

30 Ocak 2012 yılında Nottm Forest

31 Mayıs 2012 yılında Wolverhampton

23 Temmuz 2012 yılında Nottm Forest

2 Eylül 2013 yılında Crystal Palace

26 Kasım 2014 yılında Watford

1 Ocak 2015 yılında Crystal Palace

27 Şubat 2015 yılında Watford

1 Mayıs 2015 yılında Crystal Palace

1 Eylül 2015 yılında Watford

31 Ocak 2017 yılında Middlesbrough

31 Ocak 2018 yılında Nottm Forest

14 Ağustos 2019 yılında Al-Gharafa SC

12 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2021 yılında Sheff Utd

31 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2022 yılında Burton Albion

11 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ağustos 2022 yılında Al-Duhail SC

Adlene Guedioura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adlene Guedioura şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Adlene Guedioura Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 62 maçta 2 gol atmıştır.

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