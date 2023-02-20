Adlene Guedioura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adlene Guedioura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adlene Guedioura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adlene Guedioura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Adlene Guedioura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adlene Guedioura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adlene Guedioura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adlene Guedioura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adlene Guedioura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adlene Guedioura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adlene Guedioura 12 Kasım 1985 tarihinde La Roche-sur-Yon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da عدلان قديورة şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adlene Guedioura Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini On Fire yapmaktadır. Adlene Guedioura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adlene Guedioura'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adlene Guedioura Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AdleneGUEDIOURA

http://www.facebook.com/AdleneGuediouraOfficial/?fref=pb&hc_location=profile_browser

Adlene Guedioura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adlene Guedioura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adlene Guedioura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adlene Guedioura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında US Roye

1 Ocak 2006 yılında Noisy-le-Sec

1 Temmuz 2006 yılında Entente SSG

1 Temmuz 2007 yılında US Créteil-L

1 Temmuz 2008 yılında KV Kortrijk

1 Ocak 2009 yılında RSC Charleroi

1 Ocak 2010 yılında Wolverhampton

1 Haziran 2010 yılında RSC Charleroi

1 Temmuz 2010 yılında Wolverhampton

30 Ocak 2012 yılında Nottm Forest

31 Mayıs 2012 yılında Wolverhampton

23 Temmuz 2012 yılında Nottm Forest

2 Eylül 2013 yılında Crystal Palace

26 Kasım 2014 yılında Watford

1 Ocak 2015 yılında Crystal Palace

27 Şubat 2015 yılında Watford

1 Mayıs 2015 yılında Crystal Palace

1 Eylül 2015 yılında Watford

31 Ocak 2017 yılında Middlesbrough

31 Ocak 2018 yılında Nottm Forest

14 Ağustos 2019 yılında Al-Gharafa SC

12 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2021 yılında Sheff Utd

31 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2022 yılında Burton Albion

11 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ağustos 2022 yılında Al-Duhail SC

Adlene Guedioura kimdir

Adlene Guedioura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adlene Guedioura şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Adlene Guedioura Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 62 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adlene Guedioura nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Ahmed Sayyar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Sayyar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Sayyar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Sayyar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Corey Baird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corey Baird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Corey Baird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corey Baird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mustafa Mashaal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Mashaal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mustafa Mashaal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Mashaal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!