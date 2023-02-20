Ferjani Sassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferjani Sassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferjani Sassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferjani Sassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferjani Sassi 18 Mart 1992 tarihinde Ariana şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da فرجاني ساسي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferjani Sassi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ferjani Sassi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ferjani Sassi'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ferjani Sassi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ferjanisassioff/

http://www.facebook.com/Ferjani.Sassi.Officielle

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Ferjani Sassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferjani Sassi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.75 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ferjani Sassi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferjani Sassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2011 yılında CS Sfaxien

6 Ocak 2015 yılında FC Metz

9 Temmuz 2016 yılında Esperance

28 Ocak 2018 yılında Al-Nassr FC

26 Temmuz 2018 yılında Zamalek

29 Temmuz 2021 yılında Al-Duhail SC

Ferjani Sassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferjani Sassi şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ferjani Sassi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stade Tunisien

Tunus takımında 13 numaralı formasıyla 8 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 79 maçta 6 gol atmıştır.

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