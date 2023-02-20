Diyab Taha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diyab Taha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diyab Taha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diyab Taha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diyab Taha 15 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Diyab Haroon Taha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diyab Taha Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diyab Taha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Diyab Taha'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diyab Taha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diyab Taha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diyab Taha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diyab Taha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Al-Khor SC

3 Ağustos 2022 yılında Al-Duhail SC

Diyab Taha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diyab Taha şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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