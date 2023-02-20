Ruben Semedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Semedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Semedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Semedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Semedo 4 Nisan 1994 tarihinde Amadora şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Portekiz,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Rúben Afonso Borges Semedo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Semedo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ulisses Santos - US11 yapmaktadır. Ruben Semedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Semedo'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ruben Semedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r.semedo35__oficial/

Ruben Semedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Semedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ruben Semedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Semedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2011 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2013 yılında Sporting B

24 Ağustos 2014 yılında Reus Deportiu

30 Haziran 2015 yılında Sporting B

1 Temmuz 2015 yılında Sporting CP

15 Ağustos 2015 yılında Vitória Setúbal

30 Ocak 2016 yılında Sporting CP

1 Temmuz 2017 yılında Villarreal

19 Temmuz 2018 yılında SD Huesca

29 Ocak 2019 yılında Villarreal

30 Ocak 2019 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2019 yılında Villarreal

1 Temmuz 2019 yılında Olimpiakos

31 Ocak 2022 yılında FC Porto

30 Haziran 2022 yılında Olimpiakos

1 Ağustos 2022 yılında Al-Duhail SC

Ruben Semedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Semedo şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ruben Semedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Sacavenense (2006-2007), CF Benfica (2007-2010)

Portekiz takımında 3 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.