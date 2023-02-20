Ahmad Moein Doozandeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Moein Doozandeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Moein Doozandeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Moein Doozandeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Moein Doozandeh 20 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Katar,İran uyrukludur.Gerçek adı da أحمد معين / Ahmed Moein Mohammed Doozandeh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Moein Doozandeh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmad Moein Doozandeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ahmad Moein Doozandeh'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmad Moein Doozandeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Moein Doozandeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmad Moein Doozandeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Moein Doozandeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2013 yılında KAS Eupen U21

1 Temmuz 2014 yılında KAS Eupen

31 Ocak 2016 yılında El-Jaish

29 Ağustos 2017 yılında CyD Leonesa

1 Ocak 2018 yılında Al-Duhail SC

2 Ağustos 2018 yılında Qatar SC

30 Haziran 2020 yılında Al-Duhail SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Wakrah SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Duhail SC

4 Ağustos 2021 yılında Qatar SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Duhail SC

Ahmad Moein Doozandeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Moein Doozandeh şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Ahmad Moein Doozandeh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 24 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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