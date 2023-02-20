Mohammed Musa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Musa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Musa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Musa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Musa 23 Mart 1986 tarihinde Umm Bab şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Katar,Sudan uyrukludur.Gerçek adı da محمد موسى / Mohamed Musa Abbas Ali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Musa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Musa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Mohammed Musa'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Musa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Musa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Musa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Musa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Umm Salal SC

1 Ocak 2010 yılında Al-Sadd SC

1 Haziran 2010 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2010 yılında Lekhwiya

Mohammed Musa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Musa şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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