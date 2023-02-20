Suhaib Gannan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suhaib Gannan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suhaib Gannan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suhaib Gannan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suhaib Gannan {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suhaib Gannan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Suhaib Gannan'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Suhaib Gannan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suhaib Gannan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suhaib Gannan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suhaib Gannan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Duhail SC

Suhaib Gannan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suhaib Gannan şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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