İsmaeel Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmaeel Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmaeel Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmaeel Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmaeel Mohammed 5 Nisan 1990 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmaeel Mohammed Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmaeel Mohammed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. İsmaeel Mohammed'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmaeel Mohammed Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/imm_7_/

İsmaeel Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmaeel Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmaeel Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmaeel Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2011 yılında Lekhwiya

İsmaeel Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmaeel Mohammed şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

İsmaeel Mohammed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 66 maçta 4 gol atmıştır.

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