İsmaeel Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmaeel Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmaeel Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmaeel Mohammed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İsmaeel Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmaeel Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmaeel Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmaeel Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmaeel Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmaeel Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmaeel Mohammed 5 Nisan 1990 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Katar uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmaeel Mohammed Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmaeel Mohammed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. İsmaeel Mohammed'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmaeel Mohammed Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/imm_7_/

İsmaeel Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmaeel Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmaeel Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmaeel Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2011 yılında Lekhwiya

İsmaeel Mohammed kimdir

İsmaeel Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmaeel Mohammed şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

İsmaeel Mohammed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 66 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İsmaeel Mohammed nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Baghdad Bounedjah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baghdad Bounedjah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Baghdad Bounedjah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baghdad Bounedjah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Delentz Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delentz Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Delentz Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delentz Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Al Quraishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Quraishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Al Quraishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Quraishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcelo Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcelo Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!