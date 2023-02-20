Mohammed Al Naimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Naimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Naimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Naimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Naimi 25 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da محمد النعيمي / Mohammed Khaled Al Naimi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Naimi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Naimi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Naimi'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Naimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Naimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Naimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Naimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Duhail SC

23 Eylül 2019 yılında Al-Ahli SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Duhail SC

Mohammed Al Naimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Naimi şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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