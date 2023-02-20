Salah Zakaria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salah Zakaria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salah Zakaria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salah Zakaria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salah Zakaria 24 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Salah Zakaria Hassan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salah Zakaria Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 3 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Salah Zakaria'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salah Zakaria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salah Zakaria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salah Zakaria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salah Zakaria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2019 yılında KAS Eupen U21

30 Haziran 2019 yılında Al-Wakrah Res.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC

2 Temmuz 2019 yılında Al-Gharafa SC

2 Ocak 2021 yılında Al-Wakrah SC

3 Ocak 2021 yılında Al-Duhail SC

Salah Zakaria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salah Zakaria şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Salah Zakaria Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 31 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U19 takımında 23 numaralı formasıyla 18 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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