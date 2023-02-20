Abdelrahman Moustafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman Moustafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelrahman Moustafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelrahman Moustafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelrahman Moustafa 5 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Abdurahman Mohammed Fahmi Mostafa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelrahman Moustafa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelrahman Moustafa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Abdelrahman Moustafa'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelrahman Moustafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelrahman Moustafa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelrahman Moustafa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelrahman Moustafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lekhwiya

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ahli SC

24 Şubat 2020 yılında Al-Duhail SC

1 Ocak 2021 yılında Al-Wakrah SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Duhail SC

30 Eylül 2021 yılında Al-Arabi SC

31 Ocak 2022 yılında Al-Duhail SC

Abdelrahman Moustafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelrahman Moustafa şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Abdelrahman Moustafa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 25 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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