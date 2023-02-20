Michael Olunga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Olunga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Olunga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Olunga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Olunga 26 Mart 1994 tarihinde Nairobi şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Olunga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Michael Olunga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Olunga'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Olunga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ogadaolunga/

Michael Olunga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Olunga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Michael Olunga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Olunga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Thika United

1 Ocak 2015 yılında Gor Mahia FC

17 Şubat 2016 yılında Djurgården

24 Ocak 2017 yılında GZ H. Zhicheng

1 Eylül 2017 yılında Girona FC

30 Haziran 2018 yılında GZ Hengfeng

10 Ağustos 2018 yılında Kashiwa Reysol

12 Ocak 2021 yılında Al-Duhail SC

Michael Olunga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Olunga şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michael Olunga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liberty Sports Academy

Kenya takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 21 gol atmıştır.

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