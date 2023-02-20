Luiz Ceara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Ceara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Ceara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Ceara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Ceara 13 Ocak 1989 tarihinde Jaguaruana şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Katar,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luiz Mairton Carlos Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Ceara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerfriends Sportmanagement yapmaktadır. Luiz Ceara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Luiz Ceara'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luiz Ceara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luizmairton/

Luiz Ceara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luiz Ceara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luiz Ceara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Ceara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Lekhwiya

Luiz Ceara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Ceara şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Luiz Ceara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 6 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

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