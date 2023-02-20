Bassam Al Rawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bassam Al Rawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bassam Al Rawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bassam Al Rawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bassam Al Rawi 16 Aralık 1997 tarihinde ---, Baghdad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Katar,Irak uyrukludur.Gerçek adı da Bassam Hisham Ali Al-Rawi/ بسام هشام الراوي‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bassam Al Rawi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bassam Al Rawi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 28 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Bassam Al Rawi'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bassam Al Rawi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/b.hisham5/

Bassam Al Rawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bassam Al Rawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bassam Al Rawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bassam Al Rawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Al-Rayyan SC

8 Mart 2016 yılında Celta Juvenil A

30 Haziran 2016 yılında Al-Rayyan SC

8 Temmuz 2016 yılında KAS Eupen U21

30 Haziran 2017 yılında Al-Rayyan SC

28 Temmuz 2017 yılında Al-Duhail SC

Bassam Al Rawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bassam Al Rawi şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bassam Al Rawi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aspire Academy, Al-Rayyan SC

Katar takımında 15 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 2 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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