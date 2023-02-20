Karim Boudiaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Boudiaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Boudiaf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Boudiaf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Boudiaf 16 Eylül 1990 tarihinde Rueil-Malmaison şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Katar,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da كريم بوضياف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Boudiaf Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Sport & Entertainment yapmaktadır. Karim Boudiaf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Karim Boudiaf'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Karim Boudiaf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Boudiaf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Boudiaf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Boudiaf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında AS Nancy B

1 Temmuz 2010 yılında Lekhwiya

Karim Boudiaf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Boudiaf şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karim Boudiaf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Lorient

Katar takımında 12 numaralı formasıyla 27 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 108 maçta 5 gol atmıştır.

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