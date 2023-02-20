Edmilson Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edmilson Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edmilson Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edmilson Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edmilson Junior 19 Ağustos 1994 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Edmílson Junior Paulo da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edmilson Junior Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karim Rafiki yapmaktadır. Edmilson Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 2 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Edmilson Junior'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Edmilson Junior Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/edmilsonjr221

http://www.instagram.com/edmilsonjunior22/?hl=de

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Edmilson Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edmilson Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Edmilson Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edmilson Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında VV St. Truiden

7 Ocak 2016 yılında Standard Liège

2 Ağustos 2018 yılında Al-Duhail SC

Edmilson Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edmilson Junior şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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