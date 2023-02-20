Abdullah Al Ahrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Ahrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Ahrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Ahrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Ahrak 10 Mayıs 1997 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdullah Abdulsalam Al-Ahrak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Ahrak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Sportbusiness yapmaktadır. Abdullah Al Ahrak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 30 Haziran 2017 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Ahrak'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Ahrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Ahrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Ahrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Ahrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KAS Eupen U21

1 Temmuz 2016 yılında Júpiter Leonés

30 Haziran 2017 yılında Al-Duhail SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ahli SC

24 Şubat 2020 yılında Al-Duhail SC

Abdullah Al Ahrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Ahrak şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Abdullah Al Ahrak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 1 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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