Mohammed Muntari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Muntari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Muntari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Muntari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Muntari 20 Aralık 1993 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Katar,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Muntari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLUB CONSULT AFRICA LTD yapmaktadır. Mohammed Muntari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 15 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Mohammed Muntari'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Muntari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/richbanks111?s=20&t=YYFW0NCpqOOuCtQm2OU7uQ

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http://www.instagram.com/mmuntari_/

Mohammed Muntari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Muntari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mohammed Muntari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Muntari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında El-Jaish

23 Temmuz 2015 yılında Lekhwiya

17 Kasım 2017 yılında Al-Ahli SC

1 Ağustos 2018 yılında Al-Duhail SC

30 Ağustos 2018 yılında Al-Ahli SC

15 Şubat 2019 yılında Al-Duhail SC

Mohammed Muntari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Muntari şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammed Muntari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Golden Lions Soccer Academy (Ghana)

Katar takımında 9 numaralı formasıyla 27 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 11 gol atmıştır.

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