Yousef Aymen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Aymen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yousef Aymen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yousef Aymen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yousef Aymen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Aymen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yousef Aymen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Aymen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Aymen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousef Aymen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousef Aymen 21 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Yousef Ayman Hafez Farahat şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousef Aymen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yousef Aymen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Yousef Aymen'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yousef Aymen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousef Aymen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Yousef Aymen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousef Aymen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Duhail SC

9 Ocak 2018 yılında KAS Eupen U21

31 Aralık 2018 yılında Al-Duhail SC

30 Ocak 2019 yılında Qatar SC

31 Aralık 2019 yılında Al-Duhail SC

1 Ağustos 2020 yılında Al-Sailiya SC

21 Ekim 2020 yılında Al-Duhail SC

22 Ekim 2020 yılında Qatar SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Duhail SC

30 Eylül 2021 yılında Qatar SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Duhail SC

Yousef Aymen kimdir

Yousef Aymen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousef Aymen şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Yousef Aymen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar U19 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Yousef Aymen nereli

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