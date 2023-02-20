Lotfi Madjer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lotfi Madjer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lotfi Madjer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lotfi Madjer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lotfi Madjer 1 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Katar,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da لطفي ماجر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lotfi Madjer Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DCI Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lotfi Madjer'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lotfi Madjer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lotfi Madjer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lotfi Madjer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lotfi Madjer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Al-Duhail SC

Lotfi Madjer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lotfi Madjer şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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