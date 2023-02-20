Mohamed Al Bakri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Bakri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Bakri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Al Bakri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Al Bakri 28 Mart 1997 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Ahmed Al-Bakri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Al Bakri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Bakri'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Al Bakri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Al Bakri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Al Bakri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Al Bakri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2015 yılında Pasching/LASK

30 Haziran 2016 yılında Lekhwiya

7 Temmuz 2016 yılında KAS Eupen U21

30 Haziran 2017 yılında Al-Duhail SC

1 Şubat 2018 yılında Al-Markhiya SC

30 Haziran 2018 yılında Al-Duhail SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Khor SC

30 Haziran 2019 yılında Al-Duhail SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Shahania SC

31 Aralık 2019 yılında Al-Duhail SC

Mohamed Al Bakri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Al Bakri şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Al Bakri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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