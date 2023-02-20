Abdulaziz Mohamad Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Mohamad Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Mohamad Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulaziz Mohamad Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulaziz Mohamad Hassan 28 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdulaziz Mohamad Hassan Mohammed Saleh şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulaziz Mohamad Hassan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Mohamad Hassan'nin Al-Duhail SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulaziz Mohamad Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulaziz Mohamad Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Al-Duhail SC
Abdulaziz Mohamad Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulaziz Mohamad Hassan şuan Al-Duhail SC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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