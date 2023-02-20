Abdulaziz Mohamad Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Mohamad Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdulaziz Mohamad Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulaziz Mohamad Hassan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.