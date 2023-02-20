Mohamed Emad Aiash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Emad Aiash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Emad Aiash kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Emad Aiash ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed Emad Aiash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Emad Aiash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Emad Aiash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Emad Aiash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Emad Aiash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Emad Aiash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Emad Aiash 27 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur.  Katar uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ayash şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Emad Aiash Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Emad Aiash, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Emad Aiash'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Emad Aiash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Emad Aiash isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Emad Aiash Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Emad Aiash futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Duhail SC

1 Eylül 2019 yılında Al-Ahli SC

30 Aralık 2019 yılında Al-Duhail SC

5 Nisan 2020 yılında Al-Ahli SC

31 Ağustos 2020 yılında Al-Duhail SC

1 Ocak 2021 yılında Al-Wakrah SC

Mohamed Emad Aiash kimdir

Mohamed Emad Aiash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Emad Aiash şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Mohamed Emad Aiash nereli

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